15 miljoen voor vaarweg belangrijk, anders verhuizen bedrijven uit Drachten

Van de 15 miljoen komt er 9 miljoen bij de gemeente vandaan en 6 miljoen bij de ondernemers. Volgens René Alink van Sterk Heiwerken is het een upgrade van de vaarweg. "Er kunnen nu zogenoemde klasse-4 schepen doorheen, maar voor de toekomstbestendigheid van de haven moet dat klasse-5 worden."

Druk nodig om bedrijven te houden

De vaarweg is belangrijk voor het bedrijfsleven. Sterker nog, zegt Alink: "Er is zeker een aantal bedrijven dat aangeeft te overwegen zich op termijn te verplaatsen als de vaarweg er niet komt." Het plan vroeg wel de nodige inzet. "Ik heb niet het idee dat de provincie er om gevraagd heeft, we moeten ons best doen om het op de politieke agenda te houden," zegt René Alink.

Duurt nog wel even

Het zal echter nog wel even duren voordat de vaarweg er daadwerkelijk is. "Men heeft al geduld sinds 1953, dus die maanden kunnen er nog wel bij. Maar het is wel belangrijk dat het nu meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling. Ook in de toekomst willen we nog bereikbaar zijn voor schepen die op de vaarweg zitten," zegt ondernemer Alink.

Ook de Provincie is voorzichtig war dat betreft. Gedeputeerde Avine Fokkens: "We kijken eerst naar de gebiedsontwikkeling voor De Hegewarren, mochten we daar aanpassingen gaan verrichten kan het zijn dat de weg ook vrijgemaakt wordt voor de vaarweg. Maar we beginnen bij stap één, De Hegewarren."

Werkgelegenheid

Burgemeester Jan Rijpstra wol echter wél dat het door gaat. "Het betekent werkgelegenheid, niet alleen voor de haven, maar ook voor de bedrijven die zich hier willen vestigen. Voor de economie is het belangrijk," zegt hij.

Rijpstra is blij dat het geld nu op tafel ligt. "Dit geld is om aan te geven dat de gemeente, ondernemers en de provincie samen 30 miljoen op tafel leggen om dit mogelijk te maken. De vaarweg kun je afschrijven in 100 miljoen, dus in feite zullen in 2030 de lasten voor een gemeente niet hoog meer zijn. Voor de begroting maakt het niet veel uit."

Hoe nu verder?

Hoe moet het nu verder met het plan? "In november is er in de Staten een debat over de discussie, hopelijk wordt er ingestemd met het voorstel van het college om een onderzoek naar de haalbaarheid af te ronden," legt gedeputeerde Fokkens uit. "Dat zou naar verwachting eind volgend jaar kunnen. Daarna kunnen we kijken of we De Hegewarren op een andere wijze inrichten en of daar een nieuwe vaarweg kan komen."

Gedeputeerde Fokkens is in ieder geval tevreden met het aanbod van de gemeente en de ondernemers. "Het is behoorlijk uniek dat het aanbod er nu ligt. Het is ook waar Gedeputeerde Staten om vroegen, maar ze zeiden wel: er moet zelf ook boter bij de vis worden gedaan. Dat is nu gebeurd: en geen margarine, maar zelfs roomboter."