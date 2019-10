Geen sloop verzorgingshuis Spiker in Ternaard, koper met concreet plan

Mogelijk verkoopt eigenaar KwadrantGroep het verzorgingshuis Spiker in Ternaard. Het moet een maatschappelijke functie krijgen. Dat is erg opmerkelijk, omdat KwadrantGroep niet wilde verkopen aan ondernemer Simmy de Vries, die plannen had voor zorg in het gebouw. Vorig jaar wilde KwadrantGroep het complex nog slopen, maar dorpsbewoners waren daar fel op tegen omdat ouderen zo geen plek meer hebben in het dorp. Simmy de Vries is erg verbaasd door de verkoop.