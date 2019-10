Verbouwing meldkamer: een puzzel die zeer nodig is

Terwijl het werk op de achtergrond gewoon doorgaat wordt er hard gewerkt om de meldkamer in Drachten een compleet nieuwe look te geven. Zo is er nieuwe vloerbedekking neergelegd onder de stoelen van de telefoonoperators. De focus van de verbouwing ligt op dit moment op interieur, vertelt Marjan Dol van de Meldkamer. "Het was gewoon tijd voor bijvoorbeeld een nieuwe vloer", zo vertelt ze. "Het is ook belangrijk dat we een vloer hebben die goed faciliteert." Ze doelt hiermee op de geluidseffecten van bijvoorbeeld vloerbedekking.

De meldkamers in Nederland hebben het over het algemeen moeilijk. Er is sprake van onderbezetting en de meldkamers staan stil op het gebied van ICT. Dit bleek in september uit een rapport van de inspectie voor de veiligheid. De meldkamer Noord-Nederland, zegt echter dat het bij hen meevalt, mede door een vroege samenwerking.

"Goed personeel is altijd moeilijk te vinden", onderkent Jeroen Gerben van het bestuur. Toch zijn er wel positieve ontwikkelingen. "Als mensen hier langskomen op bijvoorbeeld een open dag, of als ze ons op tv zien, dan helpt dat wel, dat merk je!" En dan is een frisse look natuurlijk altijd mooi meegenomen.

De verbouwing van nu moet in december klaar zijn, daarna komt nog een volgende fase, om meer flexplekken bij de meldkamer te realiseren.