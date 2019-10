Frisia boort onder de Waddenzee: schuin op zoek naar zout

"Het is niet moeilijk"

De zoutpunt waar wordt geboord, ligt vlak voor de haven in Harlingen. Het gaat om de concessie met de naam Havenmond. Een deel ligt onder de Ballastplaat, een grote zandplaat voor de kust. Omdat op het Wad geen boortoren mag staan, wordt er vanaf de wal geboord.

Men moet schuin boren om bij de zoutlaag te komen, zegt directeur Durk van Tuinen van Frisia. "Het is niet moeilijk. Daar hebben we ervaring mee. Toen we bijvoorbeeld voorden naar de put BAS 3 zijn we een boorkop kwijtgeraakt. Daar hebben we veel lering uit getrokken. Zo'n boorkop is niet goedkoop. Toch lukte het om op tien meter van het beoogde doel uit te komen. Dat is heel goed."