Boeren blij met steun koning Willem-Alexander

Protestleider Sieta van Keimpema uit Nes bij Akkrum vindt de woorden van de koning een positief signaal. "Dit is een enorme opsteker voor de boeren. Veel boeren zijn ook koningsgezind. Dit is voor hen van groot belang. Ik denk ook dat de koning gelijk heeft. De afgelopen jaren hebben wij als boeren al enorm ingeleverd. Nu moeten andere sectoren het doen."

De boeren hebben nu twee keer landelijk actiegevoerd, en ze zijn ook in de eigen provincies aan het demonstreren. Volgens Van Keimpema zijn er nog geen concrete plannen voor nieuwe acties. "We gaan als bestuur van de Farmers Defence Force eerst evalueren. Maar de actiebereidheid en creativiteit is enorm, want het vertrouwen in de politiek is er niet meer".