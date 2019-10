Bouwbedrijf uit Buitenpost wil gratis deuren van provinciehuis Groningen herstellen

Woedende boeren wilden het Groninger provinciehuis binnengaan, en vernielden daarbij de deuren met een trekker. De schade zou zo'n 13.000 euro zijn. Bouwbedrijf Kingma uit Buitenpost biedt nu aan om de schade gratis te herstellen.

Op zijn eigen facebookpagina schrijft het bouwbedrijf dat het jammer is dat de sfeer met het protest grimmig werd. Het bouwbedrijf wil die negativiteit weer omdraaien en spreekt de wens uit dat de boeren en de politiek dan weer met elkaar een oplossing kunnen vinden voor het stikstofprobleem.

Kingma wil alle materiaal, mankracht en kennis beschikbaar stellen voor het herstelwerk. "Wij voelen mee met de boeren. No Farmers, no food, tenslotte. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het maken van een eenduidig beleid over zulke kwesties niet makkelijk is. Doe het maar eens goed, je kunt onmogelijk iedereen tevreden houden."