De brug in Dronryp is van 4 tot en met 6 november dicht voor het scheepvaartverkeer, zegt Provincie Fryslân. Dat de brug niet kan worden bediend, komt omdat er werkzaamheden zijn aan de brug over het Van Harinxmakanaal. Het hogere scheepvaartverkeer kan dus niet over het Van Harinxmakanaal.