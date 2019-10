VIDEO: Duizend keer op de fiets om het IJsselmeer

De komende vier jaar ondergaat de Afsluitdijk een flinke verbouwing. De dijk wordt versterkt en verhoogd om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen het zeewater. In 32 reportages, evenveel als het aantal kilometers van de Afsluitdijk, vertellen Omrop Fryslân en NH Media het verhaal van dit iconische bouwwerk door de ogen van de mensen die elke dag met de dijk te maken hebben. Alle verhalen en het andere nieuws over de Afsluitdijk is te vinden op onze themapagina.