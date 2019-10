Fryske Panda's: de kleine egelskop in de Zwagermieden

Bijna iedere boswachter heeft ze wel: hoekjes natuurgebied die als schatkamer werken voor soorten die zo zeldzaam zijn dat ze zowat op uitsterven staan. En dat uitsterven staat niet op zichzelf: van de acht miljoen soorten planten en beesten wereldwijd dreigt er een miljoen te verdwijnen. In de reeks Fryske Panda's zoeken wij elke maand samen met Staatsbosbeheer zo'n soort op: voordat het te laat is! Vrijdag staat de kleine egelskop in de Zwagermieden centraal.