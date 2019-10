Vikingen in het Fries Museum: van plunderslachtoffers tot Wirdumer schat

Vikingen zijn populair in televisieseries en in verkleed- en imitatieshows. De Iepen Up-sessie woensdag in de Neushoorn over hetzelfde onderwerp trok een volle zaal. Veel spelers uit de musical Redbad kwamen in compleet barbaars tenue. Ze voelen zich verbonden met de Vikingen en hebben een sterk geromantiseerd beeld van de middeleeuwse cultuur in Scandinavië. De Friezen vinden dat die geschiedenis ook bij hun hoort.

Plunder- en moordtochten

Friezen handelden met de Vikingen, maar ze deden ook mee aan plunder- en moordtochten door het Noordzeegebied van de 9e en 10e eeuw, zegt Fries Museum-conservator Diana Spiekhout. "Nu weten wij uit oud-Friese wetsteksten en een zilveren ketting, die hier ligt, dat de Friezen zich ook konden aansluiten bij die Vikingbendes en dus ook 'op Viking gingen' en zich schuldig maakten aan allerlei wandaden: plunderen, roven, verkrachten, noem maar op."

De tentoonstelling is de eerste in Nederland over de Vikingactiviteiten in de lage landen. Er is gebruik gemaakt van de eigen Friese terpencollectie, maar ook van spul in bruikleen van diverse musea in Noord-Nederland. Zo zijn er wapens, een echte Vikingschedel en een geraamte van een slachtoffer te zien.