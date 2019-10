Elske DeWall doet mee aan 'Dancing on Ice'

DeWall is erg blij dat ze mee kan doen aan het programma. Het schaatsen zal nog wel enige oefening vergen. "Ja, ik kan wel schaatsen maar stond nog nooit eerder op kunstschaatsen, en geloof me; dit is totaal anders dan gewoon rechtdoor en zo hard mogelijk," zegt ze.

De komende zeven weken gaat ze trainen met een team. Op 7 december wordt Dancing on Ice voor het eerst live uitgezonden. Andere deelnemers zijn Tommie Christiaan, Sabine Uitslag, Charly Luske en Celine Huijsmans, Donny Roelvink, Juvat Westendorp en Roy Donders.