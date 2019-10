Bûter, brea en Dutch Cuisine: Friese tapas op het Friesland College

De speciale week vraagt aandacht voor goed en eerlijk eten. Het Friesland College werkt met 'Waar Leren Werkt' volgens de doelen van de 'Sustainable Development Goals' van de Verenigde Naties. Het gaat om wat je kunt doen voor een betere en meer duurzame wereld. Ruim 50 studenten deden inspiratie op en vertelden leveranciers uit de omgeving over hun producten. In acht weken tijd zijn de studenten klaargestoomd voor de week.

Friese tapas

Klaas van der Veen is naast kok ook praktijkexpert voor de studenten. "Wij zijn voor Dutch Cuisine aan het werk in het kader van de World Food Week, daar hebben we een menu voor gemaakt voor zo'n 150 man. Dat is een menu met vijf gangen, met veertien gerechtjes erin verwerkt. Wat hapjes, een soort Friese tapas, en daarna een soepje, drie kleine hoofdgerechtjes en vier nagerechten."

Alle ingrediënten komen uit de regio. "Daarom is het ook 'Bûter, brea en Dutch Cuisine.' Maar wij gaan eigenlijk nog verder, al onze producten komen uit Fryslân, nóg meer regionaal dus," zegt Van der Veen trots.