Samen op zoek naar oplossingen voor wereldwijde voedselproblemen

Aan het programma was ook een prijs verbonden. Het idee dat het beste uitgewerkt kan worden, kreeg donderdagavond in Oosterwolde een prijs va 3.000 euro. Dat was het idee voor 'Mijn VoedingsMaat'. De bedenkers willen mensen aan de hand van een DNA-analyse en een persoonlijk eetpatroon helpen om gezonder te eten. Dat wordt door samenwerking met lokale ondernemers gekoppeld aan regionale producten.