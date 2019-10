Chat met Fier bereikt onzichtbare slachtoffers seksueel geweld

De hoofdvestiging van het landelijke expertise- en behandelcentrum Fier zit in Leeuwarden. Volgens Fier en het CKM zorgt Chat met Fier voor een lagere drempel voor de slachtoffers om in gesprek te gaan over seksueel geweld. Doorgaans zouden ze door schaamte of angst niet om hulp durven te vragen. Via de chat kunnen ze anoniem hun verhaal kwijt aan professionele hulpverleners.

Shamir Ceuleers van het CKM: "We komen via de chat in contact met een grote groep onzichtbare slachtoffers, wat ons een ongekende mogelijkheid geeft ze al in een vroeg stadium een digitale helpende hand te bieden." Geschat wordt dat jaarlijks 1.320 Nederlandse meisjes slachtoffer worden van seksuele uitbuiting.

Onzichtbaar

In 2016 bleek dat 89 procent van de slachtoffers onzichtbaar blijft voor de hulpverlening en opsporing. Het zicht op deze groep is de afgelopen jaren alleen maar afgenomen, zo staat in de Slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur die vrijdag verschijnt. Met Chat met Fier wordt geprobeerd weer zicht te krijgen op de slachtoffers.