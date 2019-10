Reder MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

De acute schade door de containerramp bij gemeentes, natuurorganisaties en vissers lijkt wel betaald te worden. De gemeenten hebben 280.000 euro gedeclareerd, bevestigt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog: "Dat is op een haar na geregeld." Dat geldt echter niet voor de vervolgschade van troep die later nog aanspoelt of gevonden wordt. Vooral de plastic korrels zijn nog steeds een groot probleem, "maar de verzekeraar van MSC zegt 'jullie kunnen niet bewijzen' dat die korrels van de MSC afkomstig zijn", zo vult Zwart aan. "Het spoor van die korrels loopt dood in Zuid-Korea", zo wordt gezegd.

Claims ingetrokken

Rijkswaterstaat laat middels een nieuwsbrief weten dat een claim van 480.000 euro ingetrokken is. Volgens Zwart gaat het daarbij waarschijnlijk om BTW en overhead. Er wordt principieel geen overhead betaald door de reder. En omdat er direct naar de ramp is toegezegd dat zij alles willen opruimen, maar zij daarvoor de kans niet kregen, vinden ze dat ze ook geen btw hoeven te betalen. Want zij zijn als buitenlands bedrijf dan niet btw-plichtig. Rijkswaterstaat kwam er ook achter dat er nog 320.000 euro dubbel is geclaimd. Dat geld is rechtstreeks uitbetaald aan bedrijven die door de reder zijn ingehuurd.