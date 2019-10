Bemanning MSC Zoe kreeg te weinig rust volgens Duitse havenautoriteiten

In totaal staan er zeven gebreken op de lijst, waaronder problemen met de zogenoemde Voyage Data Recorder. Ook wordt er schade aan de romp van het schip gevonden. Over de rusttijden staat het volgende geschreven: "Rest hours insufficient."

De MSC Zoe verloor op 1 januari 342 containers boven de Waddeneilanden. Dat er niet genoeg rust is genomen, kan komen door de problemen waar het schip in belandde op de Noordzee.

Andere inspecties

Op 21 maart van dit jaar is het schop nogmaals geïnspecteerd in Götenborg in Zweden. Daarbij zijn er geen problemen meer gevonden.

In totaal is het schip de afgelopen drie jaar vier keer geïnspecteerd. Op 2 juni 2017 in Antwerpen is er niets gevonden en op 12 juli in Rotterdam zijn er vijf gebreken geconstateerd. Onder andere reddingsboten werden niet op de juiste wijze onderhouden en machines waren niet goed afgeschermd.