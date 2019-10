Melkveehouder wil grond bij spoor Hurdegaryp terug hebben van provincie

Melkveehouder Roel Wijmenga uit Hurdegaryp wil anderhalf hectare grond bij het spoor in het dorp terug hebben van de provincie. Dat zei de melkveehouder donderdag op een zitting bij de Raad van State. De provincie had de grond overgenomen vanwege de aanleg van de Centrale As en er was afgesproken dat Wijmenga dit terug zou krijgen, als het niet gebruikt zou worden. "Afspraak is afspraak, daar moet de provincie Fryslân zich aan houden", zegt Wijmenga.