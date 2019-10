Brons voor wielrenner Wim Stroetinga op EK in Apeldoorn

De Spanjaard Sebastián Mora Vedri pakte met nog vier ronden te gaan bijna een halve ronde voorsprong en dat was genoeg voor goud. De sprint daarachter werd gewonnen door de Griek Christos Volikakis en met een halve fietslengte achterstand kwam Stroetinga als derde over de finish.

In 2008 haalde Stroetinga ook brons op dit onderdeel. Eerder haalde hij ook al zilver op het wereldkampioenschap in 2007 en 2008. Scratch is niet een olympisch onderdeel. Stroetinga wilde eigenlijk meedoen aan de koppelkoers en probeerde zich via dit onderdeel te plaatsen voor de Spelen in 2020. De bondscoach koos echter niet voor Stroetinga, maar voor Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip.