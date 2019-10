Jenny Douwes dient klacht in over Friese tolk bij Europees comité

Jenny Douwes heeft een officiële klacht ingediend over het tekort aan Friese tolken bij de rechtbank. Donderdag meldde ze zich bij het Commitee of Experts van de Raad van Europa. Dat comité was donderdag aanwezig op het Provinciehuis in Leeuwarden, om te controleren of het Europees handvest voor minderheidstalen wel wordt nageleefd in Fryslân.