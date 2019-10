Prins Constantijn neemt Leeuwarder VR-bril mee naar beurs in Amerika

Door een VR-bril op te zetten leert de patiënt met informatie en spelletjes op een andere manier met de pijn om te gaan. Het is de Leeuwarders gelukt om met deze uitvinding door een strenge selectie te komen, in totaal kunnen er slechts vijftig startups uit Nederland mee reizen naar de beurs in Las Vegas. Ze krijgen nu de unieke kans om hun product aan de wereld te laten zien.

Veel aanmeldingen

Het aantal meldingen voor de beurs was groter dan de afgelopen jaren. Door de media-aandacht die het de bedrijven oplevert, groeit de animo. Het was hoe dan ook nog even spannend of Reducept mocht aanhaken.

Eigenaren Margryt Fennema en Louis Zantema zijn erg blij dat ze groen licht hebben gekregen. Margryt: "Het past perfect in de timing om het product op de markt te brengen. Je geeft daar vooral interviews en je laat mensen je product uitproberen."