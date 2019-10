Voorzitter Nieboer: "De FNP hoort toch een burgemeester te hebben"

Nieboer kreeg ook woensdagavond te horen dat de keuze op Kramer was gevallen. Zijn naam zou al enige tijd worden genoemd. "In kleine kringen was er al wat bekend, maar het kwartje kon alle kanten nog op vallen", vertelt Nieboer.

De FNP heeft op dit moment in geen enkele Friese gemeente een burgemeester. Germ Gerbrandy van Achtkarspelen was de laatste, hij ging naar de Eerste Kamer. De benoeming van Kramer is dus absoluut absoluut een overwinning voor de FNP. "Dat we er recht op hadden, is wat vreemd verwoord, maar de FNP hoort uiteindelijk toch een burgemeester te hebben. Als je bestuurt, moet je ook ergens een burgemeester hebben."

Keuze is aan de leden

Tot zijn benoeming op 6 januari volgend jaar kan Kramer zijn functie van gedeputeerde blijven vervullen. "Wij zullen met de partij aan de slag om een goede opvolger te vinden. Die keuze ligt bij de FNP uiteindelijk bij de leden", legt Nieboer uit. "Zij zijn natuurlijk wel blij dat er een voordracht wordt gedaan door mensen die er verstand van hebben, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de leden." De ledenvergadering is op 29 november.

Volgens Nieboer zijn er genoeg capabele mensen die Kramer kunnen opvolgen. "Iedereen heeft zo zijn eigen lijstje. Het is onze taak om die lijstjes bij elkaar te brengen."