Fryslân tekent verklaring over stikstofaanpak niet: eerst met boeren praten

Fryslân heeft de verklaring niet ondertekend, omdat de provincie niet de indruk wil wekken dat er nu weer iets in de achterkamertjes is geregeld, zegt gedeputeerde Kramer. Hij wil eerst met de betrokken partijen praten over hoe de stikstofcrisis moet worden aangepakt. Dan gaat het om de boeren, de bouwsector en ook natuurorganisaties. Volgens Kramer zijn de uitgangspunten bij dat overleg wel de maatregelen die hij vorige week introk.

Minister Carola Schouten fan Landbouw laat weten dat het kabinet en de provincies uiterlijk 1 december meer duidelijkheid geven over de aanpak van het stikstofprobleem.