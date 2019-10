Telefoonnummer 113 Zelfmoordpreventie moet ook in het Fries beschikbaar zijn

"Voor veel mensen is het vaak al een grote stap om hulp te zoeken," zegt Kuik. "Als je diep in de problemen zit, kan ik mij goed voorstellen dat je iemand in je eigen taal, het Fries, wilt spreken."

Op dit moment is de stichting 113 Zelfmoordpreventie telefonisch alleen te bereiken op het nummer 0900 0113. Vanwege de naam van de stichting denken veel mensen echter dat ze het nummer 113, net als het alarmnummer 113, kunnen bellen. Maar dat nummer bestaat niet.

Hulp kwam te laat

In sommige gevallen konden mensen die hulp nodig hadden daardoor niet worden geholpen. Eerder dit jaar maakte een jonge vrouw een eind aan haar leven, nadat ze geen gehoor kreeg bij 113. Nu is duidelijk geworden dat een 61-jarige man dat ook is overkomen.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid noemt het "verschrikkelijk". "Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het nummer 113 een leven kan redden, moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen."

Het kabinet onderzoekt wat daarvoor nodig is om het nummer 113 open te stellen. Voor het eind van het jaar zou duidelijk moeten zijn wanneer dat kan.