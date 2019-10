SC Cambuur mist Jacobs en Korte tegen TOP Oss

Jacobs is een belangrijke speler voor de Leeuwarders dit seizoen. Hij maakte al zes doelpunten. Tegen TOP Oss had de middenvelder wel kunnen spelen, maar toch stelt trainer Henk de Jong hem niet op. "Want dan heb je de kans dat hij er daarna zes weken uit is. Het herstelt goed, maar we willen het ook niet forceren."

Robin Maulun is de vervanger van Jacobs op het middenveld. De Fransman was in de eerste fase van het seizoen basisspeler, maar na zijn rode kaart tegen Jong PSV verdween hij uit de basis. Nu krijgt hij weer een kans.

"Verstand erbij"

In Top Oss treft Cambuur een tegenstander die verdedigend speelt, met vijf man achterin. De Jong heeft in zijn hoofd hoe hij dat wil bestrijden, maar dat wil de Drachtster niet zeggen. "Verdedigend hebben ze het heel goed staan. We hopen dat we snel scoren, maar dat is niet gezegd. Dus het verstand erbij en niet alles open gooien. We moeten het goed voor elkaar hebben en dan hebben we kans om te winnen."