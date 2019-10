Robin Maulun keert terug in basis bij Cambuur

Een speler die er vrijdag ook nog niet bij is, is Doke Schmidt. Maar, de verdediger is wel op de terugweg. Deze week heeft Schmidt een groot deel van de groepstraining weer meegedaan, nadat hij begin augustus geblesseerd raakte tegen FC Volendam. Hij is dus al meer dan twee maanden uit de roulatie.

Veel te lang, zo vindt Schmidt: "Een week geblesseerd zijn is al lang genoeg. Tuurlijk ben je er aan toe om weer met de groep mee te doen en heb je er zin in. Het is lekker dat het deze week weer zo kan." De pijn is nog niet helemaal weg: "Het voelt goed, ik voel het soms nog een beetje maar dat zal ook weer zo blijven."

Wanneer Schmidt er weer bij is, is nog niet zeker. "Ik moet eerst weer volledig meetrainen en wedstrijdritme opdoen bij de beloften. Volgende week is ook nog niet reëel. Ik ga er geen datum meer op prikken. Dat heb ik wel eens eerder gedaan en uiteindelijk heb je daar niks aan. Ik moet gewoon helemaal fit zijn, dat is het belangrijkste."