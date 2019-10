Gevangenisstraf voor man die burgemeester en andere ambtenaars bedreigde

De man is sinds 2014 verwikkeld in een vechtscheiding met zijn ex-partner. Als gevolg daarvan ziet hij zijn kinderen sinds 2015 niet of nauwelijks meer. De man vindt dat dit mede te wijten is aan de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente Dantumadiel en de raadsvrouw van zijn ex-partner.

Meerdere bedreigingen

In september 2018 wilde de man verhaal halen in het gemeentehuis. Daar achtervolgde hij een ambtenaar. Zij verstopte zich op het toilet om aan de man te ontkomen. waarna hij op de door bonsde en haar bedreigde.

Een halfjaar later heeft de man tijdens een gesprek met een medewerkster van het Veiligheidshuis Fryslân zijn frustraties over de procedure de vrije loop gelaten. Daarbij heeft hij doodsbedreigingen geuit aan het adres van de burgemeester van de gemeente Dantumadiel, diens voorganger en enkele andere personen die vanuit hun werk met de procedure te maken hebben. De burgemeester en zijn voorganger voelden zich hierdoor ernstig bedreigd.

Gevangenisstraf en contactverbod

Naast de gevangenisstraf heeft de rechtbank de man een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd, in de vorm van een contactverbod voor de duur van drie jaren. De man mag in die tijd geen contact opnemen met de burgemeester, zijn voorganger, de gemeente-ambtenaar, de raadsvrouw van zijn ex en de medewerker van de kinderbescherming.