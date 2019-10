'Burgemeester Kramer' moet nog een beetje aan zijn zichtbaarheid werken

Het bleek dat Johannes Kramer nog wel wat aan zijn zichtbaarheid kan werken. "Ik ken hem absoluut niet," zegt een inwoner van de gemeenten. "Ik heb het in de krant gezien, maar de man ken ik niet. Dus ik weet niet hoe die man straks overkomt."

"Heeft hij niet in Den Haag gezeten?"

Een nieuwe burgemeester? "Dat meen je niet," zegt een vrouw. "Geen flauw idee wie dat is." Waarom er niet veel mensen zijn die hem kennen? "Omdat men daar niet mee bezig is, denk ik." Sommigen weten nog wel dat Kramer van de politiek is. Maar het exact weten, nee, dat niet. "Heeft hij niet in Den Haag gezeten?", vraagt een vrouw bijvoorbeeld. Kramer is gedeputeerde van de FNP. "Fryslânpartij? Dat zijn we niet gewend in Dokkum. Wij hadden anders altijd CDA," zegt een man op straat.

Met een schone lei beginnen

Desondanks komt Kramer wel betrouwbaar over. "Zoals ik hem qua gezicht zie, denk ik: dat lijkt wel goed. Als het er fatsoenlijk uitziet, is het wel goed." Het positieve van het niet-kennen van de burgemeester, is dat hij tenminste met een schone lei kan beginnen.

"Ik geef hem eerst het vertrouwen. Ik vind het een prestatie dat er altijd nog mensen zijn die zo'n baan willen hebben. Want dat vind ik niet prettig."