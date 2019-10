'The Day After' in Den Haag: overnachtende boeren bieden ontbijt aan

Voor de boeren is donderdag nog een belangrijke dag, want de Tweede Kamer debatteert aan het eind van de middag over de stikstofcrisis. Er waren veel boeren die na de grote protestactie van woensdag op donderdag op het Malieveld hebben geslapen, bijvoorbeeld in caravans, tenten of in de trekker. Bij de Hofvijver hebben de boeren 's ochtends vroeg een ontbijt aangeboden aan de inwoners van Den Haag, dat deden ze om het ongemak voor de stad wat te verzachten.