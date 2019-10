Veiligheidsregio Fryslân oefent voor bomaanslag bij Lauwersoog

Veiligheidsregio Fryslân en verschillende hulpdiensten oefenen donderdag hoe ze moeten handelen in het geval van een bomaanslag. Een keer per jaar oefenen honderden medewerkers van Veiligheidsregio Fryslân, Defensie, de politie en andere hulpdiensten een zo realistisch mogelijk scenario. Vorig jaar was dat vier dagen op het Sneekermeer, dit jaar is dat een bomaanslag in het militaire oefengebied Marnewaard bij Lauwersoog.