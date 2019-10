Tjalling van der Goot zal verdachte moord Derk Wiersum bijstaan

"Net als velen waren alle medewerkers van kantoor Anker & Anker geschokt na de moord op confrère Wiersum", schrijft Anker & Anker op hun website. Het advocatenkantoor zegt zich bewust te zijn van de gevoeligheid van de zaak. Van der Goot zal immers de verdachte van de moord op zijn confrère verdedigen.

"Advocaten verdedigen niet de daad, maar de verdachte", zegt Anker & Anker daar echter over. "Onze cliënt is slechts verdachte. In een rechtsstaat is het een fundamenteel recht om als verdachte voor onschuldig te worden gehouden totdat de onafhankelijke rechter anders heeft geoordeeld."

Krongetuige Nabil B.

Strafrechtadvocaat Derk Wiersum werd op 18 september op straat in Amsterdam doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rondom hoofdverdachte Ridouan Taghi, die nog steeds wordt gezocht.