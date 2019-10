Zoutwinning in de gaten houden: "Alsof de slager zijn eigen vlees keurt"

"Het is de slager die zijn eigen vlees aan het keuren is", zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. "Wij van WC Eend zeggen... Nou ja, vul het maar in. Ze moeten het doen van het Rijk, en terecht. Maar hoe onafhankelijk is dat onderzoek?"

Bij de winning van gas en zout moet het mijnbouwbedrijf zelf de bodemdaling en de effecten op de natuur in de gaten houden. Externe bedrijven zoals Altenburg en Wymenga houden dan in opdracht van de mijnbouwbedrijven in de gaten wat er gebeurt. Het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, controleert of dat op een goede manier wordt gedaan en eist waar nodig opheldering.

De Afsluitdijk en de platen

Dat gebeurt ook bij zoutwinning in het Waddengebied. Van Tuinen: "In het gebied Havenmond hebben we op diverse plekken palen in de grond geslagen. Die zitten op 28 meter diepte vast op harde ondergrond. Aan de hand van die punten kunnen we meten wat de bodemdaling is. Ook kijken we naar de grootte van de waddenplaten. Die groeien momenteel en dat moet zo blijven. Dus als we zout winnen, moeten de platen blijven groeien, maar mag dat van het Rijk minder snel dan nu het geval is." Ingenieursbedrijf Arcadis houdt het voor Frisia in de gaten.

Bodemdaling geeft geen problemen

Sinds de komst van de Afsluitdijk groeien de platen voor Harlingen. De verwachting van deskundigen is dat dat nog zeker tot 2050 doorgaat. Door de zoutwinning mag dat effect een beetje worden vertraagd. Van Tuinen denkt dat de bodemdaling geen problemen oplevert: "Die wordt opgevangen door natuurlijke sedimentatie. Dat betekent dat het gat gevuld wordt met zand of slib dat met het getij wordt aan- en afgevoerd."

De Waddenvereniging is niet overtuigd van deze voorstelling van zaken. Petersen haalt het rapport 'De staat van het zout' aan van het SodM: "Is de winning eigenlijk wel veilig en hoe zit het met het gevaar van instorting? Straks stort een caverne, zo'n put waar zout gewonnen wordt in, wat dan? Frisia doet een aanname maar is die niet veel te rooskleurig?"