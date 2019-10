De Friese Zuidwesthoek krijgt een landschapsbiografie

Wethouders Roel de Jong (De Fryske Marren) en Stella van Gent (Súdwest-Fryslân) presenteren de landschapsbiografie in het theater van Sneek. Daarna kan iedereen ronddolen in de historie van het landschap: het verhaal van de ijstijd, erosie, dijken, veenderij en bewoning.

Samen met historici

De twee grote gemeenten sloegen de handen ineen met Mar en Klif, het bezoekerscentrum van het Nationaal Lanschap Súdwest-Fryslân. Ook was er samenwerking met een gebiedspanel met historici uit de omgeving. Het maken van de biografie was monnikenwerk en het online naslagwerk is uitgewerkt door Cultuurland Advies.

Van Gent noemt als voorbeeld kaarten van grondlagen: "De verschillende kleuren geven je letterlijk inzicht in de rijke historie van ons mooie gebied. Ik vind het echt geweldig dat je nu vanachter je bureau of in je luie stoel kunt zien hoe het verhaal van ons landschap tot leven komt met filmpjes en beelden."