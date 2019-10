Cursus voor boeren: hoe onderhoudt men houtwallen en singels?

In de herfst en in de lente moet er voldoende beheer zijn in het gebied. Voor het kapseizoen begint, wil Elan de deelnemende boeren meer leren over beheer. Het landschap moet onderhouden en soms hersteld worden. Steeds meer landschap wordt door boeren onderhouden, want kwetsbare beesten zitten niet enkel in officiële natuurgebieden. Juist daarom is er ook agrarisch natuurbeheer.

Meer dan 300 boeren

Er zijn meer dan 300 deelnemende boeren, het project zit vol. Er is dus veel belangstellen. Dat is maar goed ook, want het onderhoud is nodig: anders valt de boel om, verwildert het of groeit het dicht. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland legt uit dat het niet overal goed is gegaan, en dat er daarom ook herstelprojecten zijn. "Er zijn wallen met grote gaten, soms moeten wij er ook een volledig opnieuw aanleggen." Er worden beheercontracten met boeren afgesloten.