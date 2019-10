Meeste Friese wanbetalers zorgpremie in Leeuwarden

Landelijk valt onze provincie in de middenmoot. 1,3% van alle volwassen Friezen heeft al zes maanden of langer zijn zorgpremie niet betaald De provincie Flevoland is goed voor de meeste wanbetalers; 2,2% van de volwassen Flevolanders betaalt al tenminste zes maanden zijn premie niet. Mensen die te laat betalen en een betalingsregeling hebben getroffen worden door het CBS niet als wanbetaler gezien.

Volgens het CBS is het totaal aantal wanbetalers in Nederland met 30 procent gedaald sinds de piek in 2014. In dat jaar waren er 298.000 Nederlanders met een onopgeloste betalingsachterstand van zes maanden of meer. in 2018 waren dat er nog 206.000.