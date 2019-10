Kramer van stikstofcrisis naar burgemeester: "Ik liet het niet meespelen"

Voor de nieuwe baan moet Kramer wel zijn huidige functie als gedeputeerde opgeven. "Ik geef het op met pijn in m'n hart, het is soms een moeilijke, maar ook een erg dynamische baan. Ik doe het met hart en ziel. Maar het is mijn negende jaar nu en aan alles komt een einde. Dan zie je wat je kunt en wilt, dan is dit een logisch gevolg. Ik ben ook een gemeenteman."

Midden in de stikstofcrisis

Het nieuws van de nieuwe functie komt wel op een opmerkelijk tijdstip: midden in de belangrijke stikstofcrisis, waar Kramer over gaat in Fryslân. Gister was er nog een debat. "Ja, dat was bizar. Het begon afgelopen vrijdag en toen wist ik ook dat het burgemeester worden speelt. Maar je leeft bij het uur, dus ik liet het niet meespelen. Gisteren was het debat, dat ging goed en ik kon het goed uitleggen. Er was begrip en respect. Een uur later kwam het nieuws van de benoeming. Het is wel van het een in het ander, maar zo is het," geeft Kramer aan.

Liet hij de boel niet wat hangen, nu hij wist dat hij toch zou opstappen? "Nee, werkelijk niet. Als het uit de klauwen was gelopen met moties van wantrouwen, had ik er niet goed heen gekund. Maar het zit me nu niet in de weg. Ik maak dit af in goed fatsoen, wat er ligt moet goed opgepakt, afgerond en overgedragen worden. Aan de andere kant zal ik mij ook oriënteren op de nieuwe functie."

Opvolger?

Voor Kramer is het belangrijk dat er weer een FNP-gedeputeerde komt. "Zeker, we zitten in de coalitie met een helder akkoord en een goede opdracht. Nu ik naar Noardeast-Fryslân ga komt er een ander op mijn plaats." Wie dat moet worden, weet Kramer niet. "Ik beslis er niet over, maar er zijn natuurlijk wel ideeën in de partij."

Ambities met Noardeast-Fryslân

Kramer: "Het is een mooie nieuwe gemeente waar veel te behapstukken is, met een prachtig platteland en een mooie stad Dokkum. Ik wil met het college, de raad, de ondernemers en de inwoners van de gemeente de zaak naar een hoger plan tillen. Ik ken de mensen en het is een machtig mooi gebied, waar ik wat voor de mensen kan betekenen."