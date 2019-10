Fries gebrandschilderd ruitje uit 1693 in Tussen Kunst en Kitsch

Petrus Keverlingh

Petrus Keverlingh moet in de jaren 1660 geboren zijn en hij is voor 1726 al overleden. Zijn vader Jacobus was rector in Joure en werd in de loop der jaren meerdere keren berispt vanwege diens drankgebruik. Petrus trouwde tweemaal, eerst met Auckien Hoytsma uit Leeuwarden en later met Anke Hanses uit Joure. Hij kreeg in ieder geval acht kinderen uit de twee huwelijken. Keverlingh deed in oktober 1693 belijdenis bij de hervormde gemeente van Joure, Westermeer en Snikzwaag.

Museum Joure

De nakomelingen van de familie werden bekend in Fryslân, met name door Metaalwarenfabriek Keverling. Van Museum Joure is de voormalige geelgieterij van de familie nog altijd een belangrijk onderdeel.