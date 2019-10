Zonne-auto TU Delft onderweg afgebrand: einde voor Willem Jelle Bellinga

De zonne-waren NunaX van TU Delft is op de laatste dag van de World Solar Challenge in Australië in de fik gevlogen. Er raakt niet een gewond: het begeleidingsteam, met daarin Koudumer Willem Jelle Bellinga, wist bestuurder Tim van Leeuwen uit de auto te halen. De wagen is volledig afgebrand. De auto lag op kop in de wedstrijd en moest nog een kleine 300 kilometer tot de finish. Het is voor het eerst in 20 jaar dat het team van TU Delft de finish niet haalt.