Gemeente neemt nog geen besluit over lening aan Sybrandy's

Alles overwogen

"He is een belangrijke voorziening in onze ogen. Maar we zullen alles moeten overwegen en er dan een besluit over nemen", zegt wethouder Frans Veltman.

Maar veel tijd is daar niet voor. "Simon Sybrandy is degene die de keuze maakt of hij zijn spul op de veilig zet. De ondernemer moet besluiten of hij akkoord gaat met de voorwaarden. En als gemeente moeten we een besluit nemen over de lening", legt Veltman uit.