Kramer over burgemeesterschap: "Moeilijk besluit, maar een mooie gemeente"

Het was moeilijk, omdat het werk van Kramer in Gedeputeerde Staten hem goed bevalt. "En we hebben een mooi college, het werkt fijn." De laatste weken is Kramer vaak in het nieuws omdat hij belast is met het stikstofdossier in de provincie. Daarover was woensdag zelfs een spoeddebat. Toen wist Kramer al dat hij voorgedragen zou worden als nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân.

Dat is een gemeente die Kramer in zijn rol van gedeputeerde al goed kent. De regiodeals en Holwerd Aan Zee zitten in de portefeuille van Kramer. "Ik ken die streek al heel goed."

Nieuwe klus

Kramer is bezig aan zijn derde periode als gedeputeerde. Daarvoor was hij acht jaar Statenlid. Het burgemeesterschap wordt een nieuwe klus voor hem. "Maar ik heb er veel zin in. Ik ben er ontzettend blij mee dat ik ben voorgedragen voor het burgemeesterschap van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het is een prachtige en krachtige plattelandsgemeente met energie en ambitie. Om daar als burgemeester een rol in te mogen spelen, is voor mij een 'boppeslach'."