Johannes Kramer: "Van de NRC tot Eelke Lok, ze moesten me allemaal hebben"

In de Provinciale Staten heeft Kramer het woensdag niet heel lastig gehad. Van sommige oppositiepartijen kwam wel kritiek, zoals van de PVV. Kramer: "Je kunt van de zijlijn roepen en razen, wat de PVV altijd heel goed kan. Ik blijf bij mijn verhaal: we hebben geluisterd naar onze mensen. Als het dan lijkt dat je door je knieën gaat, dan ga ik maar door m'n knieën voor Friezen. Dat zijn onze eigen mensen en daarvoor zit ik hier. Als ze tegen mij zeggen dat ze het niet meer snappen en boos zijn, dan zeg ik: jullie hebben gelijk, time-out, we praten met elkaar. Want we komen elkaar overal tegen. We moeten het samen doen."

Begrip voor Groningen

De collega van Kramer in Groningen, Henk Staghouwer, was niet blij met het besluit van Kramer. In Groningen zijn de bestuurders bij de eerder gemaakte afspraken gebleven. Dat begrijpt Kramer. "Groningen is een andere provincie. Ze hebben daar veel meer behoefte aan het kunnen verlenen van vergunningen aan de zware industrie. En daar is ook een andere politieke samenstelling in het college. Dus ik snap dat zij een andere afweging hebben gemaakt."

Woensdag bij het spoeddebat waren er weer boeren aanwezig in het Provinciehuis. Dat is allemaal goed verlopen. "We hebben hier 500 man over de vloer gehad, maar de politie heeft ons een groot compliment gegeven", zegt Kramer. "De provincie heeft nu geoogst wat we vrijdag hebben gedaan, namelijk: het gesprek aangaan. Daarom waren die boeren hier ook zo rustig en heb ik de Staten ervan kunnen overtuigen dat dit het goede besluit was. Maar het stikstofprobleem is natuurlijk groot."

Zware dag minister Schouten

De gedeputeerde kijkt ook vooruit. "Donderdag krijgt mevrouw Schouten een heel zwaar debat in de Tweede Kamer, daar hangt ook weer veel vanaf. Verder gaat Fryslân eerst met zichzelf in gesprek en bekijken we hoe we hier met z'n allen uit kunnen komen."

Nog een keer over die meningen van anderen over Kramer. "Van de NRC tot Eelke Lok, ze moesten me allemaal hebben. Maar van Eelke lok ben ik dat wel gewend", lacht Kramer. "Daar moet je je van afsluiten. Je denkt: 'zo kun je er ook tegenaan kijken' en dat snap ik ook. Maar ik richt mij op de dingen die ik moet doen: Fryslân besturen, samen met de mensen."