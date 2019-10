Aris met grote cijfers onderuit in Zwolle

Zwolle had na het eerste kwart al een grote voorsprong te pakken. Het was 24-9. Daarna begon Aris meer te scoren, maar het verschil werd alleen maar groter, omdat de thuisploeg de productie ook opvoerde. Zo was het bij rust 55-29.

Toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Aris kon in het derde kwart beter meekomen, maar in het laatste kwart liep Zwolle verder uit. Zo was de eindstand 103-62.

Samuel Idowu was de topscorer bij Aris, met 22 punten. Hij was ook goed voor negen rebounds. Bij de thuisploeg waren er zes spelers met minstens tien punten.

Vierde 'verlies'

Het was de vierde wedstrijd van Aris deze competitie. Vier keer stapten de Leeuwarders als verliezers van het veld, al werd de wedstrijd tegen Leiden later wel omgezet in een reglementaire overwinning.