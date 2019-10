WoonFriesland doet miljoeneninvestering in Leeuwarden

Eerder stak de woningcorporatie al 2,2 miljoen euro in het verduurzamen van 88 appartementen aan de Rixtwei in de Leeuwarder wijk Westeinde. Ook werden woningen in de wijk Huizum en Bilgaard aangepakt.

Het werk aan het Fennenplein bestaat onder andere uit het vervangen van keukens, badkamers en toiletten. Daarnaast verdwijnen de individuele gasaansluitingen. Bewoners moeten straks elektrisch koken en voor warm water krijgen ze een elektrische boiler. Ook komt er betere ventilatie en isolatie.

De werkzaamheden zullen op 11 november van start gaan.