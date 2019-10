Johannes Kramer nieuwe burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân

Johannes Kramer (FNP) is 52 jaar en woont in Sibrandabuorren met zijn vrouw en vier kinderen. Hij heeft ruim acht jaar ervaring als gedeputeerde. Daarvoor was hij acht jaar fractievoorzitter van de FNP in Provinciale Staten. Kramer is ook gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Menaldumadeel.

Vertrouwenscommissie

CDA-raadslid Willem van der Veen van de vertrouwenscommissie zegt dat Kramer heel goed past in de gemeente: "Een herkenbaar en krachtig boegbeeld met een groot netwerk, waar de gemeente veel voordeel van kan hebben. We zijn er trots op dat hij burgemeester in onze gemeente wil zijn."

De gemeente Noardeast-Fryslân ontstond op 1 januari na een fusie van de gemeenten Ferwerderadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.