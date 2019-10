Provincie wacht Rijk af met nieuwe stikstofregels

Dat zei Kramer op het spoeddebat dat werd gehouden naar aanleiding van zijn handelen afgelopen vrijdag. Toen zette hij een streep door de stikstofafspraken die de provincies met elkaar hebben genomen. Dat deed hij nadat honderden boeren naar het Provinsjehûs waren gekomen om tegen de afspraken te protesteren.

Oppositiepartijen waren niet te spreken over het handelen van de gedeputeerde. Sommigen vonden dat hij vooraf had moeten overleggen met boeren, anderen vonden dat Kramer de afspraken niet had moeten intrekken. De collegepartijen steunen de gedeputeerde, dus echt in gevaar is zijn positie niet geweest.