Gedeputeerde Kramer: kijken naar verlaging maximumsnelheid op wegen

Het spoeddebat wordt gehouden naar aanleiding van afgelopen vrijdag. Toen zette Kramer een streep door de stikstofafspraken die de provincies met elkaar genomen hebben. Dat deed hij nadat honderden boeren naar het Provinciehuis waren gekomen om tegen de afspraken te protesteren.

De gedeputeerde heeft woensdag het boetekleed aangetrokken. Toch moet er wel iets gebeuren, zegt hij. "Er moet stikstofcapaciteit worden gewonnen, want er word te veel uitgestoten. Niet alleen boeren zijn verantwoordelijk." Daarom zou de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag moeten. "Dan wordt er minder stikstof uitgestoten. We moeten in Fryslân solidair zijn."