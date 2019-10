Schoolkinderen helpen met natuurbeheer: uit de schoolbanken het veld in

Het initiatief komt van Landschapsbeheer Friesland en Natuur en Milieu-centra De Naturij en Mar en Klif. Woensdag wordt er gewerkt bij de natuur langs de Marijkemuoiwei in Oranjewoud.

"In de verte zie je dat het bos steeds verder oprukt. Maar wij willen hier graag de heide behouden, dus moet er worden gesnoeid. En dat doen we met de kinderen," vertelt Oege Hiddema van Landschapsbeheer Friesland.

"Het gaat prima"

Het gebied bij Oranjewoud is van Staatsbosbeheer. "Zij zijn zelf ook al bezig geweest met vrijwilligers. Maar nu mogen de kinderen daar dus ook heen. Wij doen het al vijf weken met kinderen in Fryslân, op diverse locaties. Dat gaat prima," zegt Hiddema.

De kinderen moeten echter nog wel het een en ander over de natuur leren. "Aan het einde van de dag hebben zij er wat meer feeling voor. Wij leggen ook uit wat ze moeten zagen en waarom wij dat doen. Het snoeien vinden ze geweldig, zo mogen ze lekker aan het werk."

Gevoel voor natuur

Het project is opgezet door Annemarie Elout en Elizabeth Binsbergen, juist om kinderen natuurgevoel mee te geven. "Onder schooltijd zitten ze meestal binnen, maar buiten leer je veel meer dan van filmpjes. Hoe het voelt, hoe het ruikt. Dat blijft beter bij en ze snappen beter waarom het belangrijk is," vertelt een van hen.

"We doen niet alleen snoeiwerk, maar er zijn ook twee mensen van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie, die vertellen over wat er allemaal in het bos voorkomt. Bijvoorbeeld paddenstoelen en bomen. Kinderen onthouden het omdat het een belevenis is. Het doel is om te laten zien hoe belangrijk biodiversiteit eigenlijk is."