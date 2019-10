Bevallen met lachgas; het kan in ziekenhuis Tjongerschans

Uit onderzoekt blijkt dat lachgas pijn verzacht bij de bevalling. Bij 40 tot 50 procent van de vrouwen helpt lachgas genoeg en is er geen andere pijnbestrijding meer nodig. Lachgas heeft geen invloed op het verloop van de bevalling en ook niet op de baby.

Maximaal twee keer per uur

Lachgas is vooral een goed middel aan het eind van de bevalling. "Je kunt het maximaal twee uur gebruiken, waardoor het vooral geschikt is bij de laatste paar centimeter van de ontsluiting", legt verloskundige Kim Remmelink van verloskundigenpraktijk NOP/Lemsterland uit. De patiënt krijgt dan een mondkapje op waarmee ze het lachgas inademt.

Het lichaam wordt gestimuleerd om extra endorfine, een lichaamseigen pijnstiller, aan te maken. "Het haalt de pijn niet volledig weg, maar het geeft wel ontspanning. Hierdoor wordt pijn als minder heftig ervaren, en door de ontspanning laat het lichaam gebeuren wat er moet gebeuren; en dat is ontsluiting", zegt Remmelink.

Voordelen

Het grote voordeel van lachgas in plaats van een ruggenprik, is dat het minder ingrijpend is. "Een ruggenprik is de meest effectieve pijnstilling tijdens een bevalling, maar is ook een medische handeling, met de nodige risico's. Lachgas kan eenvoudig op de verloskamer worden geregeld en kan door de patiënt gebruikt worden als er een wee is", legt gynaecoloog Gerco Jansen uit.

Geen feestdrug

De laatste jaren is lachgas ook een populaire feestdrug. Dit gas is anders dan het lachgas dat als pijnstilling wordt gebruikt. Het narcosegas is gemaakt voor medicinaal gebruik en wordt gemengd met pure zuurstof. Daardoor voldoet het aan de eisen voor menselijke consumptie en het is veilig.

Lachgas als feestdrug is niet gemengd met zuurstof en is eigenlijk voor industrieel gebruik. Dat hoeft dus niet te voldoen aan de eisen voor menselijke consumptie.