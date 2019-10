Bioboer uit Rotstergaast niet bij boerenprotest: "Boeren moeten in de spiegel kijken"

"Ik heb geen problemen met de stikstofregels zoals die zijn aangekondigd", zegt De Jong. "Wat minister Schouten zegt over de stalruimte en vergunningen, dat is voor ons allemaal bekend. Dat wisten we in 2015 al. Dus het is niets nieuws."

De boerderij van De Jong ligt dicht bij een natuurgebied. "Dat is hier hemelsbreed een paar honderd meter vandaan. Daar moeten we rekening mee houden als boer."

Samenwerken met de natuur

Dat honderden boeren in Den Haag protesteren, daar is De Jong het niet mee eens. "Ze moeten zien dat het ook anders kan. Natuurlijk moet er een inkomen tegenover staan, dat is belangrijk. Maar je moet mét de natuur kijken wat er mogelijk is, vooral bij natuurgebieden. Dan hebben we het over minder intensief boeren, meer grondgebonden. Maar daarmee kun je gewoon een goed inkomen verdienen."