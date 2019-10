Zonne-auto van Willem Jelle Bellinga staat eerste

De zonne-auto van het team van TU Delft heeft de wind overleefd, in tegenstelling tot het team van Twente. "Natuurlijk gaan we proberen de eerste plek vast te houden, maar we leven ook erg mee met Twente." De NunaX rrijdt mee in de Challenge-klasse, daarin gaat het voornamelijk om snelheid.

Willem Jelle doet verslag bij elke controlestop van de wagen. "We livestreamen 24 uur per dag wat er gebeurt tijdens onze race down under. Ik zorg dat de cameramensen op tijd klaar staan om NunaX te filmen als ze langsrijdt."

Solar Challenge

De Bridgestone World Solar Challenge vindt ieder jaar plaats in Australië, daar is genoeg zon om de auto's te laten rijden. "De NunaX weegt slechts 130 kilo en er past één persoon tegelijk in de cockpit", legt Bellinga uit. Omdat het erg heet wordt in de auto, zijn er drie coureurs die elkaar afwisselen.

Zeer spannend

Donderdag is de laatste dag van de Solar Challenge. "Heel spannend", vindt Willem Jelle. "Onze zonnewagen doet het goed, maar het team uit Leuven heeft heel hard gereden vandaag." Er zitten nu minder dan tien minuten tussen de teams. "Morgen richting de finish in Adelaide. We gaan alles op alles zetten om te winnen."