Partij voor de Dieren dient 'Motie van treurnis' in tegen gedeputeerde Kramer

Kramer zette afgelopen vrijdag een streep door de stikstofafspraken die de provincies met elkaar genomen hebben. Dat deed hij nadat honderden boeren naar het Provinciehuis waren gekomen om tegen de afspraken te protesteren. Ook woensdag zijn boeren massaal in het Provinciehuis, om het spoeddebat te volgen.

Wat Van der Zanden betreft hoeft Kramer niet op te stappen, maar met de motie wil ze wel haar kritiek geven. Ze vindt ook dat de acties van de boeren intimiderend zijn en een vorm van geweld.

Er kwam ook kritiek van GroenLinks. Volgens Jochem Krol is het 'ongekend' dat een bestuurder in een paar uur overstag gaat. "Wat doen we als er volgende week tweehonderd bouwvakkers met een shovel bij het provinciehuis staan?"

Kritiek van veel andere partijen richt zich vooral op waarom Kramer in eerste instantie instemde met de afspraken, zonder daarover te overleggen met de boeren of de Provinciale Staten. Harrie Graansma van de PVV vindt het 'beschamend' dat Kramer zijn handtekening weer ingetrokken heeft: "Of je gelooft erin en je tekent, of je gelooft er niet in en je tekent niet."

Johan Tjalsma van het CDA vindt dat het beleid afgestemd moet worden met verschillende sectoren. Dus niet alleen de landbouw, maar ook de bouwwereld.

Collegepartijen mild

Over het algemeen zijn de collegepartijen - naast het CDA zijn dat de PvdA, FNP en VVD - mild voor Kramer, zegt verslaggever Andries Bakker. Fractievoorzitter Klaas Kielstra van de VVD: "Het verdient geen schoonheidsprijs, maar ik ben blij dat het college de handtekening in heeft getrokken. Daar is moed voor nodig." Kielstra wil dat de boeren in Fryslân harder getroffen worden dan in andere provincies, omdat de sector hier groot is.

Zaal vol

De zaal waarin het spoeddebat wordt gehouden, is helemaal vol. De politie riep aanwezige boeren op om niet meer te proberen in de zaal te komen. Een groot deel van hen moet het spoeddebat dan ook buiten afwachten. Veel boeren zijn met de trekker naar Leeuwarden gekomen. De straat voor het provinciehuis is door de politie afgezet. De boeren moesten hun trekkers daarom bij de oude gevangenis achterlaten.

Het verkeer in de binnenstad is wel voor een deel vastgelopen door de trekkers. Busvervoerder Arriva meldt dat een deel van de stadsbussen niet kan rijden: de streekbussen rijden via een andere route. Woordvoerder Tamara van Nuys van Arriva: "Wij raden reizigers aan de informatiekanalen van Arriva goed in de gaten te houden."